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22:20, 23 мая 2023Спорт

РФС поддержал решение назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

ЭСК РФС поддержал решение Карасева назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче со «Спартаком»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение главного арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота московского ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком». Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Игрок в красной форме первый играет в мяч, игрок в белой — опаздывает. Мы также видим замах, происходит контакт. Сергей сразу без паузы определяет, что для него это нарушение правил», — посчитал член ЭСК Николай Иванов. Он подчеркнул, что в ЭСК были споры относительно этого эпизода, но в итоге было решено встать на сторону Карасева.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА прошла 21 мая и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На 87-й минуте при ничейном счете Карасев назначил пенальти за фол полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса на хавбеке соперника Викторе Мозесе. Нападающий «Спартака» Квинси Промес не забил — удар отразил вратарь Игорь Акинфеев, однако затем форвард был точен на добивании.

Таким образом, после 28 матчей ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит» с 65 очками.

Анастасия Борисова
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