Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:03, 23 мая 2023Бывший СССР

В Литве пожаловались на нехватку оружия после помощи Украине

Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о нехватке оружия после поставок Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

У Литвы не хватает оружия после поставок военной помощи Украине. На это обстоятельство пожаловался министр обороны республики Арвидас Анушаускас в беседе с Breaking Defense.

По его словам, средства на поддержку Украины выделялись из собственных запасов, так что теперь их необходимо компенсировать. В ответ на замечание журналиста о том, что в краткосрочной перспективе у Литвы может возникнуть нехватка средств, которые были переданы Украине и которые ЕС не в состоянии возместить, Анушаускас «с глубоким вздохом» отметил, что все передавшие помощь Украине члены НАТО, в частности Литва, сталкиваются с дефицитом некоторых вооружений.

Министр отметил, что помощь Киеву со стороны Литвы уже достигла почти 500 миллионов долларов. «Некоторые мощности не могут быть быстро компенсированы. Поэтому мы решили заменить их другими. Например, мы передали все [переносные зенитно-ракетные комплексы] Stinger, но мы заменили эту мощность другими средствами ПВО», — указал Анушаускас.

Ранее глава Минобороны Литвы рассказал о подготовке 1000 украинских солдат. По его словам, армейские инструкторы до конца года обучат еще как минимум 1000 военнослужащих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Россиянам предложили получить деньги из воздуха
Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.