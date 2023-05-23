В Литве пожаловались на нехватку оружия после помощи Украине

Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о нехватке оружия после поставок Украине

У Литвы не хватает оружия после поставок военной помощи Украине. На это обстоятельство пожаловался министр обороны республики Арвидас Анушаускас в беседе с Breaking Defense.

По его словам, средства на поддержку Украины выделялись из собственных запасов, так что теперь их необходимо компенсировать. В ответ на замечание журналиста о том, что в краткосрочной перспективе у Литвы может возникнуть нехватка средств, которые были переданы Украине и которые ЕС не в состоянии возместить, Анушаускас «с глубоким вздохом» отметил, что все передавшие помощь Украине члены НАТО, в частности Литва, сталкиваются с дефицитом некоторых вооружений.

Министр отметил, что помощь Киеву со стороны Литвы уже достигла почти 500 миллионов долларов. «Некоторые мощности не могут быть быстро компенсированы. Поэтому мы решили заменить их другими. Например, мы передали все [переносные зенитно-ракетные комплексы] Stinger, но мы заменили эту мощность другими средствами ПВО», — указал Анушаускас.

Ранее глава Минобороны Литвы рассказал о подготовке 1000 украинских солдат. По его словам, армейские инструкторы до конца года обучат еще как минимум 1000 военнослужащих.