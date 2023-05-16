В Литве обучили тысячу украинских солдат

Глава Минобороны Литвы Анушаускас сообщил о подготовке тысячи украинских солдат

Глава Министерства обороны (Минобороны) Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке тысячи украинских солдат. Политик опубликовал заявление на своей странице в Twitter.

«Армейские инструкторы уже обучили более тысячи украинских солдат и до конца года обучат еще как минимум тысячу», — написал Анушаускас.

12 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос членства Украины в НАТО рассмотрят на саммите альянса, который пройдет в июле 2023 года в Вильнюсе. Нужно предпринять шаги, чтобы послать Киеву четкий сигнал: мы приложим необходимые усилия, чтобы Украина была как можно ближе к НАТО», — сказал он.

В апреле посол Китая во Франции Лу Шайе выразил мнение, что страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, так как нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств.