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10:50, 23 мая 2023Экономика

В России резко выросли продажи электросамокатов

«Ъ»: в первом квартале 2023 года продажи электросамокатов в России выросли на 43%

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В первом квартале 2023 года продажи электросамокатов в России выросли до 24,5 тысячи устройств (плюс 43 процента в годовом выражении). Об этом со ссылкой на данные дистрибьюторов сообщает «Коммерсантъ».

По данным ГК «F+ tech-Марвел», с начала года в России продали устройств на 575 миллионов рублей. Лидерами рынка стали китайские Kugoo и Hiper, чьи доли составили 21,9 процента и 13,9 процента соответственно. На третьем месте по продажам еще одна компания из КНР Ninebot с показателем в 12,6 процента.

Эксперты объясняют резкий рост продаж сезонностью, однако в дальнейшем спрос на устройства будет снижаться. Это произойдет, когда владельцы электросамокатов начнут получать первые штрафы за нарушение ПДД, заявил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Ужесточение регулирования, скорее всего, скажется на продажах уже в следующем году, добавил он.

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С 1 марта в России вступили в силу правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты. Их владельцам запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться со скоростью более 25 километров в час. Также им необходимо уступать дорогу пешеходам и другим участникам движения. За нарушение правил предусмотрены штрафы в размере от 800 до 1500 рублей.

В сервисе аренды Whoosh заявили, что законодательное закрепление роли электросамокатов как транспортного средства не приведет к снижению популярности устройств. По словам представителей компании, пользователи сервисе уже знакомы с нововведениями, закрепленными в ПДД.

В феврале 2023 года Минтранс потребовал подготовить в регионах инфраструктуру для электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности. Это необходимо, чтобы создать «условия для безопасного и комфортного использования СИМ» и мотивировать граждан использовать электротранспорт вместо личных автомобилей и общественного транспорта, подчеркнули в ведомстве.

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Вячеслав Агапов
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