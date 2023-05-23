Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:45, 23 мая 2023Культура

Вуди Аллен спас жизнь другу

Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу Эндрю Штейну приемом Геймлиха в ресторане

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу, проделав прием Геймлиха в ресторане в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Сообщается, что режиссер и его друг Эндрю Штейн обедали в любимом итальянском заведении, когда Эндрю подавился куском свинины. 87-летний обладатель премии «Оскар» бросился на помощь другу, который покраснел и изо всех сил пытался дышать.

По словам свидетелей в ресторане, Аллен применил спасительный прием с «удивительной силой и энергичностью». «Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь», — рассказал Штейн изданию. «Это действительно было похоже на сцену из его фильма. Если бы не его сообразительность, боюсь, я мог бы умереть. Я обязан ему жизнью», — заключил он.

Ранее Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кинематографе. По словам режиссера, он планирует написать свой первый роман. Режиссер рассказал, что в книге будет много юмора, так как ему это свойственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об украинских диверсантах в Белгородской области
Россиянам предложили получить деньги из воздуха
Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России
Еврокомиссия выделила Украине макрофинансовую помощь
Актер Баринов назвал причины желания артистов снять с себя статусы иноагентов
Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения
A$AP Rocky отчитал устроивших драку рядом с беременной Рианной мужчин
Путин снова встретится с Додиком
Пушилин посетит Артемовск для оценки объема предстоящих работ
Россиянам раскрыли пользу блогеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.