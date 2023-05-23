Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу Эндрю Штейну приемом Геймлиха в ресторане

Американский режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу, проделав прием Геймлиха в ресторане в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Сообщается, что режиссер и его друг Эндрю Штейн обедали в любимом итальянском заведении, когда Эндрю подавился куском свинины. 87-летний обладатель премии «Оскар» бросился на помощь другу, который покраснел и изо всех сил пытался дышать.

По словам свидетелей в ресторане, Аллен применил спасительный прием с «удивительной силой и энергичностью». «Мне стыдно это говорить, но Вуди действительно спас мне жизнь», — рассказал Штейн изданию. «Это действительно было похоже на сцену из его фильма. Если бы не его сообразительность, боюсь, я мог бы умереть. Я обязан ему жизнью», — заключил он.

Ранее Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кинематографе. По словам режиссера, он планирует написать свой первый роман. Режиссер рассказал, что в книге будет много юмора, так как ему это свойственно.