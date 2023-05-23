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12:40, 23 мая 2023Россия

В Кремле объяснили слияние управлений по кадрам и противодействию коррупции

Песков нашел объяснение слиянию управлений Кремля по кадрам и противодействию коррупции

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел объяснение слиянию управлений Кремля по кадрам и противодействию коррупции. Его комментарий по ситуации приводит ТАСС.

Он отметил, что эти процессы «идут рука об руку». Кроме того, Песков обратил внимание на то, что работа двух управлений во многом пересекается.

«Схожая специализация у сотрудников, которые там задействованы», — разъяснил представитель Кремля, комментируя решение об объединении структур.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова главой управления Кремля по противодействию коррупции. Другим указом глава государства освободил от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

Таким образом президент объединил управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции.

Прежде Максим Травников занимал пост начальника управления президента России по вопросам государственной службы и кадров.

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Анна Щербакова
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