Собчак ответила назвавшей ее ведьмой актрисе Васильевой

Собчак заявила, что приняла слово «ведьма» от актрисы Васильевой как комплимент

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику народной артистки России Татьяны Васильевой, назвавшей ее ведьмой. В посте, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она заявила, что приняла это слово в свой адрес как комплимент.

«Ведьма — это ведающая женщина, я лично так поняла. Так что эту характеристику воспринимаю как комплимент! Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь, а то ведь и до этого дойдет», — написала Собчак.

Артистка назвала Собчак ведьмой в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову для его проекта «Эмпатия Манучи». По мнению Васильевой, журналистка не испытывает жалости к другим людям. «Она не любит никого: ни страну, ни людей. Любит себя и пользуется теми, кто боготворит ее еще пока», — высказалась она.

Помимо этого, артистка заявила, что Собчак позвала ее на интервью, но она отказалась. Васильева объяснила свое нежелание давать журналистке интервью тем, что на съемках та зачастую выступает провокатором. «Она провоцирует так, что потом человек не поднимется. Притом она дьявол в обличье милой, красивой, умной, доброжелательной девушки, но она дьявол», — добавила актриса.

Ранее известный блогер Николай Соболев (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) описал впечатления от общения с Собчак на интервью. По его словам, журналистка оставила положительное впечатление о себе.