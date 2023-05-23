Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:31, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Собчак ответила назвавшей ее ведьмой актрисе Васильевой

Собчак заявила, что приняла слово «ведьма» от актрисы Васильевой как комплимент
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на критику народной артистки России Татьяны Васильевой, назвавшей ее ведьмой. В посте, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), она заявила, что приняла это слово в свой адрес как комплимент.

«Ведьма — это ведающая женщина, я лично так поняла. Так что эту характеристику воспринимаю как комплимент! Главное, чтобы Татьяна Васильева не призывала меня сжечь, а то ведь и до этого дойдет», — написала Собчак.

Артистка назвала Собчак ведьмой в интервью телеведущему Вячеславу Манучарову для его проекта «Эмпатия Манучи». По мнению Васильевой, журналистка не испытывает жалости к другим людям. «Она не любит никого: ни страну, ни людей. Любит себя и пользуется теми, кто боготворит ее еще пока», — высказалась она.

Помимо этого, артистка заявила, что Собчак позвала ее на интервью, но она отказалась. Васильева объяснила свое нежелание давать журналистке интервью тем, что на съемках та зачастую выступает провокатором. «Она провоцирует так, что потом человек не поднимется. Притом она дьявол в обличье милой, красивой, умной, доброжелательной девушки, но она дьявол», — добавила актриса.

Ранее известный блогер Николай Соболев (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) описал впечатления от общения с Собчак на интервью. По его словам, журналистка оставила положительное впечатление о себе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР
Океанолог обнаружил брикет кокаина в лагуне во время работы
Протестующие попытались взять штурмом собрание акционеров нефтяного гиганта
Четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область за день
Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна от травы с одежды
Собчак назвала запрошенный актрисой Васильевой гонорар за интервью
Бывший полицейский и его сообщники получили сроки за похищение брата и сестры
Александр Емельяненко оценил готовность младшего брата к дебюту в MMA
Командира отделения спецназа Зеленского уничтожили под Артемовском
Россиянин выложил в интернет свою присягу террористам и получил 10 лет колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.