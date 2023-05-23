Сын Дианы Гурцкой прокомментировал смерть отца

Сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко прокомментировал смерть отца

Сын певицы Дианы Гурцкой и замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко 15-летний Константин прокомментировал смерть отца, опубликовав пост в соцсетях. На это обратила внимание «Фонтанка».

Молодой человек поблагодарил всех за поддержку. «20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне. Это все очень важно. Люблю всех», — написал он и призвал ценить своих родных. В завершении поста Константин также выразил отцу слова любви и благодарности.

Ранее друг семьи певицы рассказал о ее состоянии после смерти мужа. По его словам, артистка не взяла трубку, ответил ее брат Роберт. «Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько плачет Диана. Она убита горем», — поделился друг семьи.

20 мая замминистра науки и высшего образования Кучеренко скончался на борту самолета, возвращаясь из командировки на Кубу. Ему было 46 лет.