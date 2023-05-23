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17:04, 23 мая 2023Культура

Сын Дианы Гурцкой прокомментировал смерть отца

Сын Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко прокомментировал смерть отца

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын певицы Дианы Гурцкой и замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко 15-летний Константин прокомментировал смерть отца, опубликовав пост в соцсетях. На это обратила внимание «Фонтанка».

Молодой человек поблагодарил всех за поддержку. «20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне. Это все очень важно. Люблю всех», — написал он и призвал ценить своих родных. В завершении поста Константин также выразил отцу слова любви и благодарности.

Ранее друг семьи певицы рассказал о ее состоянии после смерти мужа. По его словам, артистка не взяла трубку, ответил ее брат Роберт. «Слова были такие: "Мы погибли!" И тут я услышал, как горько плачет Диана. Она убита горем», — поделился друг семьи.

20 мая замминистра науки и высшего образования Кучеренко скончался на борту самолета, возвращаясь из командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

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Варвара Кошечкина
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