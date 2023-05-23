Взрыв повредил грузовое авто при обстреле приграничного российского региона

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле села Гордеевка, повреждено грузовое авто

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, взрывом оказалось повреждено грузовое авто и экскаватор, которые выполняли работы по укреплению госграницы. Никто не пострадал.

В результате обстрела без света остались села Гордеевка, Викторовка и Троицкое. Как появится возможность, специалисты приступят к восстановлению электроснабжения, пообещал Старовойт.

Днем ранее, 22 мая, под удар попал поселок Краснооктябрьский в Курской области. Никто не пострадал. но энергоснабжение населенного пункта оказалось нарушено.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.