Российский полковник назвал препятствие для применение ВСУ истребителей F-16

Полковник Литовкин: у ВСУ нет необходимой для истребителей F-16 инфраструктуры

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникнет ряд проблем при использовании поставленных Западом истребителей F-16, заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что может стать препятствием для ВСУ в использовании данного типа вооружения.

«Конечно, у ВСУ будет очень много сложностей с использованием F-16. Во-первых, летчики ВСУ должны освоить этот истребитель, а для того, чтобы освоить такой самолет, опытному летчику потребуется три-четыре месяца, неопытному летчику — год, не меньше. Не факт, что на этих самолетах будут летать украинские летчики», — рассказал Литовкин.

Более того, он подчеркнул, что важным фактором в данном случае является также и отсутствие необходимой инфраструктуры для бесперебойного использования истребителей F-16.

«Cамолет — это даже не половина, а треть дела. Должны быть аэродромы со всей инфраструктурой, которая необходима для этих самолетов: командные вышки, радиолокационные станции, заводы по обслуживанию этих самолетов, склады с боеприпасами на самом аэродроме и так далее. Всей этой инфраструктуры пока у Украины нет, но, возможно, она появится — в любом случае, это вопрос не одного дня», — добавил эксперт.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз приветствует решение G7 о поставке Украине истребителей F-16 и рассчитывает, что уже скоро сможет отправить самолеты Киеву.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг "семерки", чтобы начать готовить условия для поставок истребителей», — сказал он.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы. Как уточнил советник командования ВСУ Юрий Игнат, Киев надеется получить несколько десятков истребителей F-16.