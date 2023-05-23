В Госдуме обозначили сроки проведения судов на украинскими военными

Депутат Бородай: суды на украинскими военными могут быть организованы после завершения СВО

Суды над украинскими военнослужащими, совершившими преступления в ходе боевых действий, могут быть организованы после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил депутат Госдумы и сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай. Об этом он сообщил в беседе с изданием Ura.ru.

Политик подчеркнул, что сейчас главной целью России является победоносное завершение спецоперации. «А дальше мы после победы разберемся, кого судить, когда судить, в какие сроки и так далее», — отметил он. По мнению Бородая, начинать задумываться об этом следует уже после окончания СВО.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) суд приговорил к 20 годам лишения свободы украинского военного Павла Смилко, обстреливавшего жилые дома для устрашения людей. В результате его действий погиб один гражданин.