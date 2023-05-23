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10:07, 23 мая 2023Путешествия

В крови водителя разбившегося в Таиланде катера с россиянами нашли наркотики

Водитель разбившегося на Пхукете катера с россиянами был под воздействием наркотиков

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В крови водителя катера с российскими туристами, разбившегося на тайском острове Пхукет, нашли наркотики. Об этом пишет Phuket Express.

По данным издания, в момент аварии 29-летний мужчина был под воздействием метамфетамина. «Водитель туристического катера после инцидента сдал анализ крови на алкоголь и наркотики, — сообщил командующий полицией провинции, генерал-майор Сермфан Сириконг (Sermphan Sirikong). — Его анализ крови дал положительный результат на метамфетамин, запрещенный в Таиланде наркотик первой категории».

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Сириконг подчеркнул, что лично допросил 19 свидетелей, каждый из которых дал одинаковые показания, что незадолго до крушения судна водитель вел себя «безрассудно».

Ранее скоростной катер столкнулся с сигнальной вышкой у берегов острова Пхукет. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 35 человек, в том числе 21 россиянин. Туристы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме отечественных путешественников на катере были также граждане Китая, Казахстана, Украины и Таиланда.

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Фариза Бацазова
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