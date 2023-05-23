Врач предупредила об опасности строгих диет и быстрого похудения

Диетолог Шубина предупредила об опасности похудения более чем на четыре килограмма в месяц

Похудение более чем на четыре килограмма в месяц представляет опасность для здоровья, предупредила терапевт, диетолог «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Полина Шубина. Она рассказала «Ленте.ру», чем грозят строгие диеты и быстрое избавление от лишнего веса.

Процесс похудения не стоит начинать со строгих диет, объяснила врач. По ее словам, ограничения рациона не всегда соответствуют принципам здорового питания. Также не стоит забывать, что весна — это период обострения желудочно-кишечных заболеваний.

Чем ниже темпы снижения веса, тем выше шанс сохранить результат надолго. При здоровом похудении человек теряет не более чем полукилограмма-килограмма веса в неделю (или 5-10 процентов от массы тела в течение трех-шести месяцев) Полина Шубина терапевт, диетолог

Для того чтобы спланировать схему похудения, составить план питания и облегчить процесс борьбы с лишним весом, Шубина посоветовала обратиться к специалисту, который учтет особенности организма и наличие хронических заболеваний.

Ранее диетолог Гузель Евстигнеева рассказала о вреде быстрых перекусов. Врач пояснила, что они способствуют набору лишнего веса.