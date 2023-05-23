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20:46, 23 мая 2023Россия

В Минобрнауки раскрыли подробности перехода на новую систему высшего образования

Глава Минобрнауки Фальков: переход на новую систему высшего образования займет три года

Фото: Тимофей Изотов / Коммерсантъ

Переход на новую систему высшего образования займет три года и завершится в 2026 году. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1».

«Проект рассчитан на три года полностью. Ключевыми, конечно, будут 2023-2024 годы. В 2026 он завершается», — сказал министр.

По мнению главы ведомства, массовый переход на новую систему образования произойдет в 2025 году.

В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате.

Впоследствии президент России Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования. Глава государства уверен, что в российском образовании назрели существенные изменения с учетом новых требований во всех сферах жизни.

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Никита Абрамов
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