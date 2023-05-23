В Петербурге пенсионерка оказалась в больнице после поездки в троллейбусе

Пенсионерка оказалась в больнице после поездки в троллейбусе в центре Санкт-Петербурга

Пенсионерка оказалась в больнице после поездки в троллейбусе в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, общественный транспорт двигался по Полтавской улице и угодил колесом в яму. Из-за этого лопнуло и разбилось стекло — осколки попали на пожилую пассажирку. Ее с травмами и ушибами госпитализировали. Очевидцы отметили, что на вид пострадавшей женщине около 76 лет.

Произошедшее подтвердили в «Горэлектротрансе».

В марте сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края задержали водителя автобуса, который выкинул пенсионерку из салона якобы из-за ее запаха. До этого в соцсетях распространилось видео, снятое в салоне автобуса. На кадрах видно, как мужчина, которого называют водителем, схватил пенсионерку за головной платок и стащил ее с сиденья. При этом он в грубой форме требовал, чтобы пожилая женщина покинула транспортное средство. Позже водитель уронил пассажирку на пол и стал стаскивать ее по ступеням на улицу.