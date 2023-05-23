В Киеве решили провести военные учения

Сухопутные войска ВСУ объявили проведение военных учений в Киеве и области с 23 по 25 мая

В Киеве и области с 23 по 25 мая пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны украинской столицы. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram.

«В связи с проведением обучения будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники», — сказано в публикации. Уточняется, что целью мероприятия является наращивание боевых возможностей.

В ходе маневров будут задействованы личный состав, штатная военная техника и вооружение. Кроме того, власти попросили жителей города и области сохранять спокойствие и не распространять сообщения в соцсетях о перемещении техники и личного состава.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, которое начнется в ближайшее время. По его словам, уже есть необходимый минимум вооружений.