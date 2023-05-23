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18:16, 23 мая 2023Мир

ООН сообщила о продолжении переговоров по зерновой сделке

Генсек ООН Гутерриш заявил, что переговоры по проблемам зерновой сделки продолжаются

Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Переговоры по проблемным вопросам зерновой сделки продолжаются, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Проблемы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат обсуждать их», — заверил он.

Гутерриш выразил надежду на то, что российские удобрения и продовольствие смогут безопасным и предсказуемым образом достичь мирового рынка. Генсек также отметил приверженность ООН поддержанию сделки и поприветствовал решение о продлении ее действия еще на 60 дней.

Ранее в МИД РФ подтвердили, что действие черноморской зерновой инициативы было продлено до 17 июля. В ведомстве выразили надежду на то, что «перекосы» в выполнении российской части сделки будут оперативно устранены.

22 мая стало известно о подготовке переговоров технических делегаций ООН, Турции, России и Украины по проблемным вопросам соглашения.

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Полина Матюхина
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