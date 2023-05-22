Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:18, 22 мая 2023Мир

Стало известно о планах провести переговоры техделегаций по зерновой сделке

Переговоры Турции, ООН, РФ и Украины по проблемам зерновой сделки возможны в ближайшие дни

Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке планируют провести в ближайшие дни в онлайн-формате, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что работала делегаций возможно продолжится в ближайшие дни. Они могут пройти в формате онлайн.

Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений. В заявлении МИД РФ говорится, что в связи с истечением 18 мая 60-дневного срока сделка продлена «в ответ на обращения, прежде всего, турецких партнеров как стороны договоренности».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что зерновую сделку с ООН, Украиной и Турцией продлили на два месяца. Он заявил, что переговоры принесли «относительный результат».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВС России нанесли комбинированный удар по объекту ВСУ в Днепропетровске
Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину
Появились кадры пожара после атаки на здание администрации Белгородской области
Бондарчук раскрыла личные правила воспитания детей
В Симферополе полностью восстановили электроснабжение
Боец «Азова» признался в убийстве семьи с ребенком
Появились подробности атаки дрона на здание администрации в Белгородской области
Климатолог предсказал самый жаркий год в истории
Стало известно о планах провести переговоры техделегаций по зерновой сделке
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витамина D
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.