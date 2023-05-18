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17:52, 18 мая 2023Мир

В МИД России рассказали об отсутствии изменений в зерновой сделке

МИД России: зерновая сделка продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений

Фото: Umit Bektas / Reuters

Зерновая сделка продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, сообщили в МИД России. Заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«В связи с истечением 18 мая 60-дневного срока продления "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что зерновую сделку с ООН, Украиной и Турцией продлили на два месяца. Он заявил, что переговоры принесли «относительный результат».

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Семен Александров
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