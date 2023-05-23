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12:53, 23 мая 2023Силовые структуры

Верховный суд России предложил запретить помещать в СИЗО матерей по ряду статей

Верховный суд России предложил запретить помещать в СИЗО матерей по нетяжким преступлениям

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Верховный суд России предложил запретить заключать под стражу женщин, у которых есть малолетние дети, по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

В отношении матерей предлагается избирать меру пресечения в виде помещения в СИЗО только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а также в исключительных случаях — преступлениях средней тяжести насильственного характера.

По данным Лебедева, в 2022 году по уголовным делам о ненасильственных преступлениях было удовлетворено 1379 ходатайств о заключении под стражу женщин, имеющих малолетних детей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назвал госизменой добровольную сдачу военного в плен.

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Илона Палей
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