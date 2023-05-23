Раскрыта частая ошибка россиян при подаче документов на шенген

АТОР: россияне часто предоставляют недостоверные данные при подаче заявки на шенген

Российские граждане часто предоставляют недостоверные данные при подаче документов на получение шенгенской визы. Наиболее распространенную ошибку сограждан раскрыли Ассоциации туроператоров России (АТОР) в консульствах разных европейских стран в РФ.

В итальянском Генконсульстве в Москве обратили внимание на подачу россиянами фальсифицированных документов. Подобное происходит с заявителями, которые обращаются за помощью в неаккредитованные фирмы, объяснили там. Именно по этой причине страна чаще всего отказывает в шенгене.

В итальянском диппредставительстве также уточнили, что решение по визе с большей вероятностью будет положительным, если заявитель сразу предоставит правдивую информацию.

Помехой для получения шенгена может стать и образец заграничного паспорта. По данным АТОР, на сегодняшний день пятилетние паспорта без биометрии не принимают лишь консульства Болгарии и Мальты.

«Пятилетние российские паспорта без биометрии не принимаются уже несколько лет, в связи с изменениями в болгарском законодательстве в отношении паспортов без биометрии, выданных в любой стране мира», — заключили в болгарской дипмиссии.

Ранее стало известно, что летом 2023 года начнет действовать соглашение о безвизовых групповых поездках между Россией и Ираном. Таким образом, россиянам станет доступен безвиз в еще одно мусульманское государство.