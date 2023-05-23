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04:36, 23 мая 2023Интернет и СМИ

В Турции указали на желание США превратить Украину во «второй Афганистан»

Yeni Safak: США планируют превратить Украину во «второй Афганистан», затягивая конфликт

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовится к тому, что конфликт на Украине может растянуться на годы или даже десятилетия по аналогии с Корейской войной. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak.

Автор статьи убежден, что Соединенные Штаты планируют превратить Украину во «второй Афганистан», заморозив конфликт. По его мнению, подобный корейский сценарий на самом деле является предпочтительным, а не вынужденным для США решением.

Кроме того, автор статьи подчеркивает, что США не хотели прекращения конфликта с самого начала. «Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. Из последнего — США отвернулись от инициатив Китая», — говорится в материале. Все это доказывает, что Вашингтон ведет прокси-войну с Россией на Украине. Цель этого — максимально ослабить Россию, пишет издание.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите в японской Хиросиме отказались от любых попыток урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Согласно принятому совместному документу по Украине, страны будут отклонять любую попытку начать переговорный процесс, будь то при посредничестве Китая или Ватикана.

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Марина Совина
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