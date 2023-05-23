Дрон сбросил взрывное устройство на подстанцию в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил, что дрон сбросил взрывчатку на подстанцию в регионе

Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Суджанском районе Курской области. Об этом завил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате атаки дрона оказались обесточены села Плехово, Гуево и Горналь. «В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Гордеевка в Кореневском районе. Снарядами повредило электрические сети. В результате без света остались около 400 жителей Гордеевки, Викторовки и Троицкого.

Кроме того, накануне Украина нанесла удар по поселку Краснооктябрьский в Глушковском районе региона. Там также было нарушено электроснабжение. Пострадавших среди мирного населения нет.