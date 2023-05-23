США пообещали не начинать войну с Папуа — Новой Гвинеей

США пообещали не использовать Папуа — Новую Гвинею для наступательных военных операций

Папуа — Новая Гвинея и Вашингтон подписали соглашение об обороне на фоне гонки американских властей с Китаем за влияние в регионе. Согласно документу, территория тихоокеанской страны не будет использоваться в качестве базы США для «развязывания войны», подчеркнул премьер-министр Джеймс Марапе по итогам переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Цитату приводит The Guardian.

Марапе заявил, что соглашение, которое, по его словам, он полностью опубликует для всеобщего обозрения 25 мая, запрещает «наступательные военные операции» с территории Папуа — Новой Гвинеи. «[В документе] есть конкретный пункт, который гласит, что это партнерство не является попыткой использовать страну как место для начала наступательных военных операций», — подчеркнул министр.

Слова Марапе звучат на фоне опасений, высказываемых в Папуа — Новой Гвинее из-за отсутствия прозрачности со стороны правительства страны. По словам экспертов, опрошенных CNN, соглашение потребует одобрения парламента и может столкнуться с судебными проблемами. Опасения о том, что Вашингтон использует договор для начала боевых действий против Пекина, усилились в связи с тем, что КНР ранее подписал пакт о безопасности с Соломоновыми Островами и попытался заручиться поддержкой тихоокеанских островных государств.