Рогов заявил о шантаже Украины в ситуации на Запорожской АЭС

Рогов: эксплуатация Запорожской АЭС представляется невозможной из-за шантажа Украины

Власти Украины используют ситуацию с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) для шантажа. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас, к сожалению, эксплуатировать атомную станцию с точки зрения выработки электроэнергии не представляется возможным. Причина — шантаж со стороны режима Зеленского», — сообщил Рогов

По его словам, Киев открыто заявляет, что начнет обстреливать Запорожскую АЭС для того, чтобы не допустить ее перезапуск, ставя весь мир на грань ядерной катастрофы.

Рогов добавил, что украинские силы могут дотянуться до станции, имея разные виды тяжелых вооружений, поэтому ее перезапуск станет возможным только после того, как линия фронта будет отодвинута.

Ранее стало известно, что работа Запорожской АЭС переведена на дизельные генераторы. Станция потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская. При этом радиационный фон около АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме.