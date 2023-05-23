Врачи с Первого канала назвали две смертельно опасные ошибки родителей

Врач Малышева призвала не класть в кровать к новорожденному ребенку подушку

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали две ошибки родителей, которые могут привести к гибели новорожденного ребенка. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Так, Малышева призвала родителей не класть в кровать к новорожденному подушку. Она объяснила, что ребенок может случайно уткнуться лицом в подушку, задохнуться и умереть. «До года подушка вообще не обсуждается», — подчеркнула врач.

Еще одной смертельно опасной ошибкой родителей Продеус назвал оставление игрушек в кровати новорожденного на время сна. Иммунолог предупредил, что ребенок во сне может положить себе на лицо игрушку и умереть от недостатка воздуха.

Ранее Малышева и Продеус в программе «Жить здорово!» раскрыли порядок действий при укусе пчелы. Специалисты посоветовали в первые минуты после укуса приложить к больному месту лед. По словам врачей, в таком случае яд насекомого по организму будет разноситься медленнее.