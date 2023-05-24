Семьям погибших в зоне СВО спасателей выплатят по пять миллионов

Путин подписал указ о выплатах в 5 млн семьям сотрудников МЧС, погибших в зоне СВО

Семьям спасателей в случае их гибели в зоне спецоперации (СВО) на Украине будет выплачиваться пять миллионов рублей. Соответствующий указ 24 мая подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Указывается, что единовременная выплата в пять миллионов будет осуществляться родственникам сотрудников МЧС России, военнослужащих спасательных воинских формирований в случае их гибели на работе на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на Украине.

В случае ранения, травмы или контузии будет выплачиваться три миллиона рублей. Выплаты получат члены семей спасателей либо их братья или сестры.

Ранее Минобороны России предложило ввести компенсацию выплат для военных пенсионеров, которые служат в зоне спецоперации.