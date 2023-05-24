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17:10, 24 мая 2023Бывший СССР

Литва захотела изменить мандат НАТО по охране неба стран Балтии

Гитанас Науседа заявил, что Литва хочет изменить мандат НАТО по охране неба стран Балтии

Фото: Ann Wang / Reuters

Литва рассчитывает, что мандат миссии НАТО по охране неба стран Балтии изменят на боевой на время саммита альянса, который должен состояться в июле в Вильнюсе. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в ходе визита в Париж, комментарий приводится на сайте пресс-центра литовского лидера.

Он пояснил, что боевые действия на территории Украины показали, насколько важны системы ПВО в охране неба. По его мнению, они помогают «избегать бессмысленных жертв среди мирного населения и защищать инфраструктуры».

Литовский президент счел, что наибольшее число союзников, а также системы ПВО и противоракетная оборона способны должным образом обеспечить безопасность всего Балтийского региона. «Если мы оставим пробелы в системе безопасности на передовой линии НАТО, агрессор этим начнет пользоваться», — констатировал политик.

Контроль над небом стран Балтии, не располагающих собственной авиацией, лежит на союзниках по НАТО. Уже известно, что с 2004 года на основе ротации истребители стран-членов альянса располагаются на литовской авиабазе Зокняй, а с апреля 2014 года часть миссии также размещена на авиабазе Эмари в Эстонии.

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Варвара Кошечкина
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