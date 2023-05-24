Литва захотела изменить мандат НАТО по охране неба стран Балтии

Гитанас Науседа заявил, что Литва хочет изменить мандат НАТО по охране неба стран Балтии

Литва рассчитывает, что мандат миссии НАТО по охране неба стран Балтии изменят на боевой на время саммита альянса, который должен состояться в июле в Вильнюсе. Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа в ходе визита в Париж, комментарий приводится на сайте пресс-центра литовского лидера.

Он пояснил, что боевые действия на территории Украины показали, насколько важны системы ПВО в охране неба. По его мнению, они помогают «избегать бессмысленных жертв среди мирного населения и защищать инфраструктуры».

Литовский президент счел, что наибольшее число союзников, а также системы ПВО и противоракетная оборона способны должным образом обеспечить безопасность всего Балтийского региона. «Если мы оставим пробелы в системе безопасности на передовой линии НАТО, агрессор этим начнет пользоваться», — констатировал политик.

Контроль над небом стран Балтии, не располагающих собственной авиацией, лежит на союзниках по НАТО. Уже известно, что с 2004 года на основе ротации истребители стран-членов альянса располагаются на литовской авиабазе Зокняй, а с апреля 2014 года часть миссии также размещена на авиабазе Эмари в Эстонии.