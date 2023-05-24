Десятки бездомных семей выселят из отеля в Лондоне из-за тура Бейонсе

Примерно 30 бездомных семей выселят из отеля в Лондоне из-за тура певицы Бейонсе

Примерно 30 бездомных семей будут выселены из отеля Travelodge в Лондоне из-за тура американской певицы Бейонсе. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, сейчас десяткам семей подыскивают альтернативное жилье, так как в гостинице наблюдается увеличение количества жильцов в преддверии выступлений исполнительницы.

Ранее местный городской совет для бездомных забронировал около ста номеров в отеле для размещения малоимущих семей. Некоторые из нуждающихся проживают по пять человек в одной комнате.

«Это было действительно удручающе. Я страдаю от беспокойства, поэтому у меня была паническая атака, и я буквально просто плакала», — прокомментировала свое выселение одна из жительниц гостиницы.

Бейонсе даст пять концертов на лондонском стадионе Tottenham Hotspur в период с 29 мая по 4 июня.

В феврале этого года стало известно, что певица стала обладательницей рекордного количества статуэток «Грэмми».

Ранее поклонники хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, пожаловались на проблемы с возвратом денег за отмененные концерты музыканта.