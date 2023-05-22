Фанаты не смогли вернуть деньги за отмененные концерты Jah Khalib

Фанаты пожаловались на проблемы с возвратом денег за отмененные концерты Jah Khalib

Поклонники хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, пожаловались на проблемы с возвратом денег за отмененные концерты музыканта. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По словам фанатов рэпера, их «кормят шаблонными письмами», билетные агрегаторы перекладывают ответственность на организаторов концертов, которые не соглашаются возвращать деньги. Отмечается, что некоторые поклонники уже смирились, что вернуть потраченные средства не смогут.

«Очень грустно сталкиваться с таким отношением к слушателям. Уже месяц ждем возврата денег», — рассказал один из поклонников.

Ранее Jah Khalib вышел на связь после отмены своих концертов в Москве и Санкт-Петербурге и назвал обвинения в поддержке ВСУ ложными.

17 апреля первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты исполнителя за «поддержку ВСУ». Депутат уточнила, что рэпер выложил публикацию, в которой написал, что прибыл в Киев, где перемещается «из укрытия в укрытие», и сообщил, что восхищается украинцами.

Позже стало известно, что выступления артиста, запланированные на 23 апреля в Москве, а также на 25 апреля в Санкт-Петербурге отменены.