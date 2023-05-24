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13:15, 24 мая 2023Бывший СССР

Под Киевом начались фильтрационные мероприятия на блокпостах

В Броварах Киевской области проходят усиленные проверки граждан и транспорта на блокпостах

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Усиленные проверки на блокпостах начались в Броварском районе под Киевом, передает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на местные власти.

Украинские чиновники попросили жителей отнестись с пониманием и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

«24 и 25 мая 2023 года на территории Броварского района будут осуществляться усиленные фильтрационные мероприятия по проверке граждан и транспортных средств во время пересечения блокпостов», — сообщила Броварская районная администрация.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти Украины не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию республики, несмотря на вооруженный конфликт между странами.

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Алевтина Запольская
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