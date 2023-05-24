В Казани покажут первые напечатанные в России Библии

В музее Казанской епархии открылась выставка старопечатных и рукописных книг

В музее Казанской епархии открылась выставка старопечатных и рукописных книг. Об этом сообщили в мэрии Казани, передает KP.RU.

На выставке представлены первые полные печатные издания Библии в России, выпущенные в 1581, 1663 и 1751 годах. В экспозиции также представлены рукописные и старопечатные издания Псалтири, Евангелия и толкования текстов Священного Писания.

В экспозиции есть издания на арабском, киргизском, татарском, мордовском и других языках. Ознакомиться с выставкой можно будет до 15 августа.

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