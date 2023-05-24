Заработавшие на казино 42 миллиона рублей россияне получили сроки
Приморский краевой суд назначил сроки от трех до трех лет и двух месяцев четверым организаторам незаконных казино во Владивостоке, получившим доход в 42,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы российского региона.
Решение принято по итогам рассмотрения протеста прокуратуры на условный приговор шестерым фигурантам уголовного дела об азартных играх, в их числе граждане Армении и Грузии. Апелляционная инстанция ужесточила наказание четверым осужденным — их отправят в колонию.
Подпольные казино работали в трех точках Владивостока с 2017-го по 2020 год и принесли организаторам прибыль в 42,7 миллиона рублей.
Ранее в Краснодаре полиция обнаружила в цокольном этаже жилого дома игорный клуб. Из подпольного заведения были изъяты жесткие диски, черновые записи о посещениях и телефоны.