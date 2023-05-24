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09:58, 24 мая 2023Силовые структуры

Заработавшие на казино 42 миллиона рублей россияне получили сроки

В Приморье суд дал по 3 года организаторам незаконных казино с прибылью в 42 млн рублей

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Приморский краевой суд назначил сроки от трех до трех лет и двух месяцев четверым организаторам незаконных казино во Владивостоке, получившим доход в 42,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы российского региона.

Решение принято по итогам рассмотрения протеста прокуратуры на условный приговор шестерым фигурантам уголовного дела об азартных играх, в их числе граждане Армении и Грузии. Апелляционная инстанция ужесточила наказание четверым осужденным — их отправят в колонию.

Подпольные казино работали в трех точках Владивостока с 2017-го по 2020 год и принесли организаторам прибыль в 42,7 миллиона рублей.

Ранее в Краснодаре полиция обнаружила в цокольном этаже жилого дома игорный клуб. Из подпольного заведения были изъяты жесткие диски, черновые записи о посещениях и телефоны.

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Любовь Ширижик
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