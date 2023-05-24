Белый дом сообщил об экономических последствиях для США в случае дефолта

Белый дом: дефолт приведет к рецессии и нанесет ущерб международной репутации США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила об экономических последствиях для США в случае объявления дефолта. Об этом сообщает ТАСС.

«Это отбросит назад весь прогресс, которого мы добились за последние два года с нынешним президентом. Речь идет о 12,7 миллиона рабочих мест, безработице на уровне 3,4 процента», — сказала Жан-Пьер.

По ее словам, дефолт также вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы и нанесет ущерб международной репутации Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что США никогда не окажутся в состоянии дефолта, несмотря на отсутствие договоренности между американским лидером Джо Байденом с Конгрессом по потолку госдолга. «Мы платим по счетам, у нас никогда в истории не было дефолта и никогда не будет», — подчеркнула Жан-Пьер.

Журнал The Economist ранее сообщил, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, отмечало издание.