В США заявили о поддержке диверсантов со стороны ВСУ в Белгородской области

NYT: ВСУ не участвовали в атаке диверсантов в Белгородской области, но поддерживали их

ВСУ не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область. Однако украинские военные оказывали им поддержку и защищали государственную границу, заявил американской газете The New York Times высокопоставленный украинский чиновник.

По словам источника, военные прикрывали украинскую границу на случай контратаки. При этом среди участников диверсионной группы бойцов ВСУ не было.

Газета также указывает, что ответственность за нападение взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), в составе которых воюют россияне.

Минобороны России 23 мая отчиталось, что российские силы разгромили и заблокировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая проникла на территорию Белгородской области в понедельник. По заявлению военного ведомства, было уничтожено 70 участников вторжения, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. В оборонном ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

22 мая стало известно, что в приграничную Белгородскую область проникла группа украинских диверсантов и атаковала несколько сел. В ее ликвидации участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле случившееся «вызывает глубокую обеспокоенность». По его словам, «украинские боевики продолжают свою деятельность против России».

