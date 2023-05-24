Совфед одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Совет Федерации одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Совет Федерации одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает «Интерфакс».

17 мая ДОВСЕ денонсировала Государственная Дума.

Договор был изначально подписан в 1990 году, его обновленную редакцию приняли в 1999-м. Адаптированный договор ратифицировали лишь четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ до ратификации договора странами НАТО.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что выход России из ДОВСЕ позволит Москве нарастить выпуск вооружения и военной техники. Также денонсация договора позволит развертывать вооружение «там, где мы хотим», добавил он.