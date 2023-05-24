Массовая драка мужчин и женщин возле багажной ленты в аэропорту попала на видео

Daily Mail: в аэропорту Чикаго пассажиры устроили массовую драку и были арестованы

В аэропорту О'Хара, Чикаго, США, пассажиры устроили массовую драку возле багажной ленты и попали на видео. Кадры, распространившиеся в сети, публикует Daily Mail.

По информации издания, конфликт начался между 18-летним Кристофером Хэмптоном (Christopher Hampton) и 20-летней Темброй Хикс (Tembra Hicks). Вскоре словесная перепалка перешла в драку, участниками которой стали и другие мужчины и женщины. Причина произошедшего не уточняется.

Сотрудники полиции Чикаго уточнили, что Хэмптон и Хикс арестованы, им были предъявлены обвинения в нанесении побоев.

Ранее россияне в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в самолете «Уральских авиалиний», летевшем из Читы в Екатеринбург. Пьяные мужчины в военной форме устроили конфликт на борту, который впоследствии перерос в драку с криками.