Врач назвал симптомы развивающейся после укуса клещей смертельно опасной болезни

Инфекционист Владимир Неронов предупредил, что энцефалит может стать причиной комы

Энцефалит может стать причиной комы и даже привести к смерти, предупредил инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов. Врач назвал «Ленте.ру» и другие симптомы смертельно опасной болезни, развивающейся после укуса клещей.

Энцефалит вызывает воспаление головного мозга, пояснил Неронов. Инфекции, провоцирующие развитие болезни, могут быть специфическими (клещевой вирусный энцефалит) и неспецифическими (осложнения после гриппа, краснухи, кори, паротита).

Сильные головные боли, тошнота, рвота, слабость, светобоязнь, различные формы нарушения сознания вплоть до коматозного состояния, — симптомы энцефалита

Владимир Неронов эпидемиолог

При несвоевременном лечении энцефалит может вызвать серьезные осложнения и даже смерть, предостерегает эпидемиолог. Заболевание может спровоцировать поражение головного мозга, в том числе нарушение памяти и координации движений, эпилепсию. Впоследствии могут развиться сосудистые заболевания, приводящие к инсульту.

«У человека, перенесшего энцефалит, могут измениться поведение и характер, так как заболевание накладывает серьезный отпечаток на эмоциональное и психологическое состояние», — прокомментировал Неронов.

Эпидемиолог отметил, что прежде всего пациентов необходимо лечить от первопричины развития болезни. При вирусном энцефалите пациенту назначают противовирусные, антибактериальные, мочегонные, противоотечные препараты, а также противосудорожные средства, обезболивающие и жаропонижающие лекарства.

Ранее терапевт Линар Яруллов назвал правильный способ обнаружить и удалить клеща. Он предупредил, что для удаления паразита с кожи нельзя использовать обычные пинцеты и иголки.

