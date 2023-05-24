Парам посоветовали придерживаться простого правила для сохранения брака

Коуч Морроу: для сохранения крепкого брака не позволяйте детям быть на первом месте

Коуч по отношениям Кэтрин Морроу дала супружеским парам простой совет, который поможет сохранить брак и сделать его счастливее. Ее мнение приводит Forbes.

Морроу уверена, что в любых ситуациях супруги должны ставить интересы друг друга на первое место. Она посоветовала откладывать даже срочные рабочие вопросы, если партнер нуждается в помощи и внимании. По ее мнению, эта стратегия может быть успешной, если никто в паре не злоупотребляет своим приоритетным положением.

Коуч отметила, что для сохранения крепкого брака придерживаться этого правила следует не только по отношению к деловым партнерам и друзьям, но и к членам семьи. «Не позволяйте детям занимать первое место в вашем сердце», — рекомендовала она. По мнению Морроу, семьям, где супруги прежде всего любят и заботятся друг о друге, удается создать более здоровые взаимоотношения.

Морроу дала несколько советов супругам, которые вместе работают или ведут совместный бизнес. По ее мнению, таким парам необходимо четко разделить рабочие и домашние обязанности между собой и добросовестно исполнять их, не вмешиваясь в сферу ответственности другого.

Она также рекомендовала в кругу коллег меньше говорить о себе и чаще подчеркивать сильные стороны супруга или супруги, а также избегать конкуренции и критики. По мнению Морроу, в домашней обстановке парам тоже лучше работать в команде, выступая перед детьми и родственниками единым фронтом, чтобы не подрывать авторитет друг друга.

Ранее коуч по отношениям и психолог Колин Нолан дала совет женщине, которая разлюбила мужа и сохраняет брак из чувства вины перед партнером и нежелания травмировать детей. По мнению Нолан, если в отношениях нет любви, следует как можно скорее развестись.