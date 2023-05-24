Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:55, 24 мая 2023Забота о себе

Парам посоветовали придерживаться простого правила для сохранения брака

Коуч Морроу: для сохранения крепкого брака не позволяйте детям быть на первом месте

Фото: Unsplash

Коуч по отношениям Кэтрин Морроу дала супружеским парам простой совет, который поможет сохранить брак и сделать его счастливее. Ее мнение приводит Forbes.

Морроу уверена, что в любых ситуациях супруги должны ставить интересы друг друга на первое место. Она посоветовала откладывать даже срочные рабочие вопросы, если партнер нуждается в помощи и внимании. По ее мнению, эта стратегия может быть успешной, если никто в паре не злоупотребляет своим приоритетным положением.

Коуч отметила, что для сохранения крепкого брака придерживаться этого правила следует не только по отношению к деловым партнерам и друзьям, но и к членам семьи. «Не позволяйте детям занимать первое место в вашем сердце», — рекомендовала она. По мнению Морроу, семьям, где супруги прежде всего любят и заботятся друг о друге, удается создать более здоровые взаимоотношения.

Материалы по теме:
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание: что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
Как спасти брак, подать на развод и пережить расставание:что делать и как жить дальше, если отношения рушатся?
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Морроу дала несколько советов супругам, которые вместе работают или ведут совместный бизнес. По ее мнению, таким парам необходимо четко разделить рабочие и домашние обязанности между собой и добросовестно исполнять их, не вмешиваясь в сферу ответственности другого.

Она также рекомендовала в кругу коллег меньше говорить о себе и чаще подчеркивать сильные стороны супруга или супруги, а также избегать конкуренции и критики. По мнению Морроу, в домашней обстановке парам тоже лучше работать в команде, выступая перед детьми и родственниками единым фронтом, чтобы не подрывать авторитет друг друга.

Ранее коуч по отношениям и психолог Колин Нолан дала совет женщине, которая разлюбила мужа и сохраняет брак из чувства вины перед партнером и нежелания травмировать детей. По мнению Нолан, если в отношениях нет любви, следует как можно скорее развестись.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении Залужного. Как в Киеве отвечают на слухи о состоянии главкома ВСУ?
VK запустила уникальный проект
Оксана Самойлова ответила на информацию о проблемах с налогами
Стали известны подробности о состоянии пережившего покушение Прилепина
Женщинам с комплексом плохой матери дали совет
Женщина набила татуировку с именем мужа на лбу в знак любви
США выступили против использования переданной Украине техники в атаках на Россию
Четверым заключенным дали новые сроки за ячейку ИГ в российской колонии
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Врач раскрыла россиянам опасность ставшего трендом сна с заклеенным скотчем ртом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.