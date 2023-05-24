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10:34, 24 мая 2023Наука и техника

Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3

Япония отказалась выводить спутник при втором пуске ракеты H3

Фото: Kyodo / Reuters

Япония отказалась выводить при втором пуске новой ракеты H3 спутник, опасаясь потери космического аппарата в случае возникновения нештатной ситуации. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

Отмечается, что потеря еще одного спутника может оказать негативное влияние на выполнение миссии носителя. По этой причине в головной части ракеты при ее втором старте будет установлен муляж. Ожидается, что второй запуск H3 может состояться после июня, однако этот срок может быть перенесен.

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В апреле Японское агентство аэрокосмических исследований отложило все запуски ракет H-2A из-за неполадок с перспективным носителем H3.

В марте Японское агентство аэрокосмических исследований прервало первый полет H3, поскольку не смогло спрогнозировать успешное завершение миссии.

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Иван Потапов
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