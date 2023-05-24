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16:07, 24 мая 2023Россия

Москвичку госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ после секса с партнером

РЕН ТВ: жительницу Москвы госпитализировали с травмами после секса с партнером

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жительницу Москвы госпитализировали с травмами после секса с партнером. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Девушка уединилась с мужчиной и на следующий день почувствовала недомогание. Прибывшие по ее вызову медики увидели истекающую кровью пациентку, которая вскоре потеряла сознание. Москвичку доставили в больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным, горожанка потеряла много крови из-за повреждения половых органов.

Ранее в Тюмени суд оштрафовал мастера по ремонту бытовой техники за попытку совратить клиентку. Этому предшествовал ужин, на который супружеская пара, довольная услугами мастера, пригласила его. Мужчина признал свою вину, сославшись при этом на потерю памяти.

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Алан Босиков
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