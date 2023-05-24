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09:31, 24 мая 2023Забота о себе

Названа причина экстренной госпитализации актера Джейми Фокса

The Sun: причиной экстренной госпитализации Джейми Фокса мог быть инсульт

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер Джейми Фокс был вынужден приостановить съемки в комедийном боевике с Кэмерон Диас «Снова в действии», предположительно, из-за перенесенного инсульта. Возможную причину экстренной госпитализации артиста назвал британский таблоид The Sun.

Издание ссылается на комментарий 56-летнего боксера Майка Тайсона, который участвует в работе над автобиографическим фильмом, где Фоксу предложили исполнить роль легендарного боксера. «Он плохо себя чувствует. Сказали — инсульт. Я понятия не имею, что с ним случилось», — цитирует The Sun Тайсона.

Частичное подтверждение этой информации издание получило от анонимного источника. «Правда в том, что проблемы со здоровьем у Джейми сейчас выглядят довольно серьезно, по сравнению с ними задержки, которые были ранее, могут показаться совсем незначительными. Конечно, это отчаянно грустно, и все желают ему всего наилучшего», — рассказал источник.

Отмечается, что ранее работа над фильмом «Снова в действии» буксовала по причине трудностей и задержек на съемочной площадке. Из-за этого 55-летний Фокс даже уволил нескольких человек в Лондоне, утверждает издание.

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Ранее актера Джейми Фокса экстренно госпитализировали прямо во время съемок фильма, который презентовали как возвращение в кино голливудской звезды Кэмерон Диас. Близкие артиста не разглашали его диагноз, но в мае сообщили, что ему стало лучше и он уже шутит и общается с семьей.

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Екатерина Улитина
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