Популярная певица снялась топлес для обложки Rolling Stone

Американская певица Жанель Монэ снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone

Американская певица Жанель Монэ стала новой героиней обложки музыкального журнала Rolling Stone. Снимки опубликованы на сайте издания.

37-летняя знаменитость предстала перед фотографами топлес, прикрывая обнаженную грудь руками, с париком в виде золотых цепей бренда The Blonds. Образ исполнительницы, на лицо которой нанесли макияж в нюдовых оттенках, дополнили украшения ювелирного дома Jacquie Aiche, а именно, несколько бриллиантовых колец.

«Я счастливей с грудью напоказ. Раньше я носила только костюмы, но если вы видели меня без костюма, то вероятнее всего я уже прогуливаюсь голой. Других вещей просто не существовало», — высказалась Монэ в интервью изданию, снявшись также в оголяющей тело жилетке марки Chanel и твидовых брюках с завышенной линией талии того же ретейлера.

Ранее Жанель Монэ также поделилась видео в откровенном образе в честь выхода новой песни Lipstick Lover. Певица позировала перед фотографом в бассейне, распустив при этом волосы. Исполнительница надела короткие шорты черного цвета и белую мокрую футболку со словом Pleasure, из-под которой виднелась ее оголенная грудь.

