Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 24 мая 2023Ценности

Популярная певица снялась топлес для обложки Rolling Stone

Американская певица Жанель Монэ снялась топлес для обложки журнала Rolling Stone

Фото: Justin French / Rolling Stone

Американская певица Жанель Монэ стала новой героиней обложки музыкального журнала Rolling Stone. Снимки опубликованы на сайте издания.

37-летняя знаменитость предстала перед фотографами топлес, прикрывая обнаженную грудь руками, с париком в виде золотых цепей бренда The Blonds. Образ исполнительницы, на лицо которой нанесли макияж в нюдовых оттенках, дополнили украшения ювелирного дома Jacquie Aiche, а именно, несколько бриллиантовых колец.

«Я счастливей с грудью напоказ. Раньше я носила только костюмы, но если вы видели меня без костюма, то вероятнее всего я уже прогуливаюсь голой. Других вещей просто не существовало», — высказалась Монэ в интервью изданию, снявшись также в оголяющей тело жилетке марки Chanel и твидовых брюках с завышенной линией талии того же ретейлера.

Ранее Жанель Монэ также поделилась видео в откровенном образе в честь выхода новой песни Lipstick Lover. Певица позировала перед фотографом в бассейне, распустив при этом волосы. Исполнительница надела короткие шорты черного цвета и белую мокрую футболку со словом Pleasure, из-под которой виднелась ее оголенная грудь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Богатейший человек мира женится. Как бывшая любовница завоевала сердце Безоса?
Популярная певица снялась топлес для обложки Rolling Stone
Захарова призвала отказаться от сравнений Гершковича и Ассанжа
Белый дом сообщил об экономических последствиях для США в случае дефолта
Кадыров прокомментировал сожжение Корана в Волгограде
Известный актер назвал свое «место силы»
США прокомментировали решение суда продлить на три месяца арест Гершковичу
Власти раскрыли подробности о взрыве в Белгороде
В России изготовят три экспериментальных спутника
Госдеп США отреагировал на атаку диверсантов в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.