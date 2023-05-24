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14:23, 24 мая 2023Бывший СССР

МИД России высказался о готовности Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана

Захарова: Москва рассматривает заявление Пашиняна о Карабахе как подтверждение его позиции

Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov / Pool / Reuters

Москва рассматривает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана в качестве подтверждения его позиции, занятой им во время саммита в Праге в 2022 году. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Рассматриваем заявления премьер-министра Армении как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС», — сказала она.

Захарова отметила, что такие заявления являются прерогативой Армении и ее народа. По словам представителя МИД, Россия выполняет роль посредника в урегулировании и в связи с этим важно иметь четкую позицию государства, в частности Армении, по указанной теме.

Ранее представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сообщил, что армянская оппозиция анонсировала митинги из-за заявлений Пашиняна. 22 мая премьер-министр заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. «При этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа НК должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку», — отметил политик.

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Кристина Есикова
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