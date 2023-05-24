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18:36, 24 мая 2023Культура

На экс-солистку «Серебра» напали во время вечеринки

Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук рассказала, как неизвестные напали на нее ради забавы
Катя Кищук

Катя Кищук. Кадр: GQ Russia / YouTube

Бывшая участница группы «Серебро» Катя Кищук рассказала, как неизвестные девушки напала на нее ради забавы. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на YouTube-канал «Дукалити».

Певица заявила, что это произошло несколько лет назад во время одной из вечеринок. В определенный момент она отправилась за напитком и неожиданно почувствовала сильный удар в спину.

Кищук упала лбом вниз, но вскоре встала самостоятельно. Обернувшись, знаменитость увидела, как неизвестная девушка на каблуках, которая ударила ее, а также подруги нападавшей стоят сзади и смеются. Затем они ушли.

«Я вообще не поняла смысла», — сказала Кищук в интервью Ксении Дукалис, отметив, что в жизни звезд «такое случается». Сейчас, по словам экс-солистки «Серебра», она вспоминает об этом со смехом и подчеркнула, что не держит зла на обидчиц.

В декабре 2022 года Катя Кищук сообщила, что рассталась с британским рэпером Slowthai (настоящее имя — Тайрон Кеймон Фрэмптон).

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Сергей Равин
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