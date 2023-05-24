На экс-солистку «Серебра» напали во время вечеринки

Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук рассказала, как неизвестные напали на нее ради забавы

Бывшая участница группы «Серебро» Катя Кищук рассказала, как неизвестные девушки напала на нее ради забавы. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на YouTube-канал «Дукалити».

Певица заявила, что это произошло несколько лет назад во время одной из вечеринок. В определенный момент она отправилась за напитком и неожиданно почувствовала сильный удар в спину.

Кищук упала лбом вниз, но вскоре встала самостоятельно. Обернувшись, знаменитость увидела, как неизвестная девушка на каблуках, которая ударила ее, а также подруги нападавшей стоят сзади и смеются. Затем они ушли.

«Я вообще не поняла смысла», — сказала Кищук в интервью Ксении Дукалис, отметив, что в жизни звезд «такое случается». Сейчас, по словам экс-солистки «Серебра», она вспоминает об этом со смехом и подчеркнула, что не держит зла на обидчиц.

В декабре 2022 года Катя Кищук сообщила, что рассталась с британским рэпером Slowthai (настоящее имя — Тайрон Кеймон Фрэмптон).