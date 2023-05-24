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01:28, 24 мая 2023Россия

Российские военные сорвали атаку ВСУ на донецком направлении

Российские артиллеристы сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские артиллеристы из группировки войск «Юг» сорвали попытку контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из военнослужащих.

По его словам, украинские войска пытались «занять участок в серой зоне на нашем направлении», закрепиться там, а затем перейти в контратаку.

«Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника», — заявил собеседник агентства.

Блиндаж ВСУ был уничтожен расчетами гаубиц Д-30 при корректировке оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из батальона «Спарта», пояснил российский военный. Кроме того, ВС России ликвидировали украинский пикап, на котором был установлен миномет.

Накануне украинские войска выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров по Донецку и Урожайному. Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, был зафиксирован обстрел со стороны Украины по направлению населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский район).

Марина Совина
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