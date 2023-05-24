В Минобрнауки назвали преимущество новой системы высшего образования
Новая система высшего образования, на которую планируется полностью перейти в России, позволит человеку дважды «войти» в систему образования. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
Болонская система образования — концепция, принятая в едином учебном пространстве ведущих европейских стран, которые подписали Болонскую декларацию в 1999 году.
Болонский процесс объединяет 48 государств. Россия присоединилась к нему в 2003 году, после чего в стране начала формироваться двухуровневая система образования — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). До этого в России студенты обучались только в рамках специалитета — получали диплом через пять или шесть учебных лет. Эта форма до сих пор существует при обучении по ряду направлений и в части вузов, но страны-участницы системы, как правило, приравнивают российских специалистов к бакалаврам.
Болонская система дает возможность стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру окончить по другой. Идея в том, что это позволяет студентам комбинировать знания из различных областей и выбирать профессию на стыке освоенных специальностей.
Помимо системы «бакалавриат — магистратура» участие в Болонском процессе предполагает, что страны-участницы признают дипломы друг друга, а также обеспечивают академический обмен между преподавателями и студентами.
«Человек, как мы говорим, должен учиться в течение всей жизни. По существу, если в XX веке была такая возможность — один раз зайти и получить высшее образование, то в XXI веке у человека будет как минимум две возможности», — назвал преимущество новой системы Фальков.
Министр уточнил, что человек сможет сначала бесплатно получить базовое высшее, а затем специализированное образование.
В июне 2022 года в Минобрнауки сообщили, что все вузы России исключили из Болонской системы образования. В ведомстве назвали недостаточным для полноценного формирования знаний и умений студентов четырехлетнее обучение в бакалавриате. Впоследствии президент страны Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе высшего образования.
В мае 2023 года глава государства подписал указ, предусматривающий реализацию пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Он предполагает, что в части университетов будет введено базовое высшее и специализированное высшее образование. В первом из них срок обучения составит от четырех до шести лет, во втором — от года до трех. Фальков уточнил, что переход на новую систему высшего образования займет три года и завершится в 2026 году.