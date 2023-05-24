Некоторым регионам России предрекли аномальную температуру

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд предрек некоторым регионам температуру выше нормы

Аномальная температура, которая превышает норму на 7-14 градусов, ожидается в некоторых регионах России, включая Мурманскую, Архангельскую и Свердловскую области. Такое развитие событий предрек научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, в некоторые регионы может прийти мощное тепло. Так, в ближайшие несколько дней в Ненецком автономном округе, Архангельской, Мурманской областях воздух прогреется до 21-25 градусов Цельсия — на 13-14 градусов выше климатической нормы.

При этом во всех регионах Приволжского федерального округа температура будет на 7-8 градусов выше нормы — воздух прогреется до 25-31 градуса Цельсия. Также тепло придет в Уральский федеральный округ. Так, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому округам спрогнозировали потепление до 25-31 градуса, а Свердловской области — до 28-31 градуса.

Ранее Вильфанд предупредил, что жителей европейской части России в ближайшие дни ждут дожди. Сильные дожди пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Кроме того, дожди будут в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях.