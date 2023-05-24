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23:53, 24 мая 2023Мир

Бундесвер получит новые гаубицы и танки взамен отправленных Украине

Бундесвер получит новые танки Leopard и САУ Panzerhaubitze 2000 взамен отправленных Киеву

Фото: Ministry of Defence of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Германии получат новые самоходные артиллерийские установки (САУ) и танки взамен тех, что Берлин отправил Украине, сообщает газета Handelsblatt.

Отмечается, что Бундесвер обзаведется 18 танками Leopard 2A8, а также 12 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Общая стоимость САУ составит около 191 миллиона евро.

По данным издания, финансы на закупку данной техники будут выделены не из оборонного бюджета, а из средств для «модернизации в области безопасности, обороны и стабилизации государств-партнеров», который направляет средства на поставку вооружений Киеву и дополнительные закупки.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России. Таким образом он прокомментировал сообщения об участии американской техники при нападении украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область.

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Марина Совина
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