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13:19, 24 мая 2023Россия

В Кремле прокомментировали задержания российских ученых за госизмену

Песков призвал не делать выводов о тенденциях в связи с задержанием ученых за госизмену

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать вывод о тенденциях в связи с последними уголовными делами о госизмене. Комментарий пресс-секретаря президента по поводу задержаний российских ученых, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские спецслужбы делают свою работу. «Они оберегают государственную тайну и контролируют ситуацию на предмет возможных случаев, связанных с подозрениями в измене родине, это очень важная работа, но она ведется постоянно», — ответил Песков на вопрос наличии тенденции в обвинении арестованных ученых в связях с Китаем.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону сотрудниками ФСБ был задержан конструктор предприятия оборонно-промышленного комплекса, которого подозревают в госизмене. По данным ведомства, мужчина передавал Украине сведения о работе российской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, 16 мая сообщалось об аресте по той же статье главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева. Летом 2022 года за шпионаж также задержали его коллег Анатолия Маслова и Александра Шиплюка. В результате сотрудники ИТПМ СО РАН опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене».

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Константин Лысяков
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